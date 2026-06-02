12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil? MEB açıkladı: 12 Haziran Cuma ders işlenecek mi, okul var mı?
12 Haziran Cuma günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Karne gününe sayılı günler kala eğitim gündemindeki gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca kişi, "12 Haziran'da okul var mı, ders işlenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle LGS sürecinin yaklaşmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek resmi açıklamalara çevrilirken, 12 Haziran tarihine ilişkin açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, neden tatil? İşte merak edilen ayrıntılar...
12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği resmi açıklama Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
12 HAZİRAN OKUL VAR MI, NEDEN TATİL?
MEB'den gelen duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.
LGS 2026 NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız Kosova’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası ise haziran ayında oynanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak" dedi.
MEB DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;
Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.