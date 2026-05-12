        Haberler Bilgi Gündem Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu tarihi 2026: Öğretmen iller arası tayin başvurusu ne zaman, şartları ne, nasıl yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımlamasının ardından binlerce öğretmen başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. Kadrolu öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak. "Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak?", "İl dışı atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, MEB tarafından yayımlanan kılavuzdaki detaylar netleşti. İşte 2026 öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru şartları ve atama takvimi…

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:35 Güncelleme:
        1

        Öğretmen iller arası yer değiştirme süreci için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. MEB’in yayımladığı kılavuza göre, il dışı tayin talebinde bulunacak öğretmenler başvurularını belirlenen tarihler arasında MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru ekranının açılacağı tarih, hizmet puanı şartı ve atama takvimi öğretmenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak, atamalar hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

        2

        ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Mayıs'ta başlayacak, 20 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erecek.

        3

        ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

        1. Bulundukları ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        2. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

        4

        BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

        Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

        Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara değerlendirilecektir.

        5

        ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme ataması 22 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 26 Haziran'da olacak.

        12 il listesi şu şekilde:

        Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.

