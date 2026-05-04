12 yaşındaki Poyraz Efe için yardım çağrısı

Orman işçisi olarak günübirlik yevmiyeyle çalışan Seyit Akbaş ile ev hanımı Şükriye Akbaş, 3 çocuklarına bakarken en büyük mücadeleyi hasta çocukları Poyraz için verdiklerini belirtiyor. Doğuştan spina bifida hastası olan Poyraz Efe Akbaş, halk arasında 'ayrık omurga' olarak bilinen rahatsızlık nedeniyle sinir sistemi ve idrar yollarıyla ilgili ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavilerin yarım kaldığını anlatan aile, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım talep ediyor.

Poyraz'ın annesi Şükriye Akbaş, oğlunun durumunu anlatarak, "Poyraz Efe, doğuştan spina bifida hastası. Şu ana kadar 3 ameliyat geçirdi. İlk ameliyatında mesane ve safra ile ilgili operasyon yapıldı. Daha sonra Ankara’ya hastaneye götürdüğümüzde bu kez de böbrek yetmezliği tanısı kondu. İki böbreği yüzde 66 ve yüzde 36 oranında çalışıyor. Şimdi ise maddi imkansızlıklardan dolayı son durumunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Uzun bir süredir hastaneye götüremiyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUMUN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUM"

Çocuğunun geceleri ağrı ve sancıdan uyuyamadığını, bugüne kadar az da olsa maddi destek ve bez yardımıyla evde bakım yapıldığını söyleyen Akbaş, "Tek ricam çocuğumun sağlığına kavuşması. Bana yardımcı olsunlar. Çocuğumu göz göre göre ölüme sürükleyip kefene sarmak istemiyorum. Çocuğumun bezini bile alamaz duruma geldim. Çubuk sondasını bile alamıyorum. Onu alamadığım için idrar kesesini boşaltamıyor ve bu da böbreklerinde genişlemeye neden oluyor. Böbreğine daha büyük zarar veriyor” diye konuştu.

Seyit Akbaş ise günübirlik işlerde çalıştığını ve oğlunun tedavisini sürdürmekte zorlandığını ifade ederek, "Ben orman işçisi olarak çalışıyorum. İş olursa gidiyorum. Oğlum Poyraz Efe'yi hastaneye götürdük, kış boyunca tedavisi için uğraştım ama maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir tedavisini tam yaptıramadım. Tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldık" dedi.