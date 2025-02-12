İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT PERŞEMBE

İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugün gün içerisinde giderek düşerek 3 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. En yüksek ise hava sıcaklıklarının ise öğle saatlerinde 7 derece olması bekleniyor. Şehir genelinde hafif yağmur yağışlarının da devam edeceği tahmin ediliyor.

14 Şubat 2025 Cuma günü ise yağmurlu hava kendini çok bulutlu havaya bırakacak. Hafta sonu ise İstanbul'da hava yağmurlu geçecek.