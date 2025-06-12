13 yaşındaki çocuğun attığı yumruk öldürdü!

Bolu'daki olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki A.Ö.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş., A.Ö.T.’ye yumruk attı.

Darbenin etkisiyle yere yığılan A.Ö.T.’nin kalbinin durduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile A.Ö.T. yeniden hayata döndürüldü.

İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.