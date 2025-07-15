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        Haberler Gündem Güncel 14 gündür sonra ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Ardahan'da 14 gündür aranan kişi ölü bulundu

        Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür haber alınmayan kişi arazide ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:57
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        14 gündür sonra ölü bulundu
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T.'nin (53) bulunmasına yönelik polis başta olmak üzere ilgili kurumların başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

        B.T.'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerindeki incelemeler sonrası cenaze, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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