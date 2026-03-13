        Haberler Bilgi Yaşam 14 Mart ne günü, bugün ne günü? 14 Mart Tıp Bayramı anlam ve önemi nedir?

        14 Mart ne günü? 14 Mart Tıp Bayramı önemi ve tarihçesi

        14 Mart Türkiye ve dünyada önemli olayların yaşandığı, tarihte iz bırakan günler arasında yer almaktadır. Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının toplum için üstlendikleri hayati görevi ve gösterdikleri büyük fedakârlıkları anlatan önemli bir gündür. Zamanla Tıp Bayramı, yalnızca doktorların değil; hemşirelerin, sağlık teknisyenlerinin ve sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanların emeklerini onurlandıran bir gün hâline gelmiştir. Peki, 14 Mart ne günü? İşte 14 Mart Tıp Bayramı önemi ve tarihçesi...

        Giriş: 13.03.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Türkiye’de ilk Tıp Bayramı kutlaması, 1919 yılında İstanbul’un işgali sırasında tıp öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliklerle gerçekleşmiştir. 14 Mart, hem tarihte önemli olayların yaşandığı bir gün hem de sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını hatırlatan anlamlı bir tarihtir. Tıp Bayramı, insan hayatını korumak için gece gündüz çalışan tüm sağlık emekçilerinin değerini hatırlamak ve onlara teşekkür etmek için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Peki, 14 Mart ne günü, bugün ne günü? 14 Mart Tıp Bayramı anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

        14 MART NE GÜNÜ?

        Tıp Bayramı her yıl 14 Mart tarihinde kutlanır. Bu yıl yani 14 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

        TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

        14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

        İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

        TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

        1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

        1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

        Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

