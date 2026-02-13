RESİMLİ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgililer Günü'nde yüreğim seninle dolu, aşkın en güzel melodisiyle çalıyor kalbim. Gözlerim seninle parlıyor, ruhum seninle dans ediyor. Seni seviyorum, hayatımın en değerli varlığı.

Sevgililer Günü'nde seninle geçirdiğim her an, bir masalın içinden gelmiş gibi. Seninle her anı dolu dolu yaşamak, hayatı anlamlandırmak gibidir. Seninle her şey daha güzel, daha anlamlı. Seni seviyorum.

Gözlerim seninle parlıyor, kalbim seninle atıyor. Seninle Sevgililer Günü, her zaman özel ve anlamlı olacak. Seni çok seviyorum.