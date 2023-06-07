Bu yıl 10-22 Haziran tarihlerinde, ülkemizin kültür ve sanat hafızasında önemli yeri olan festival, teknik ve mimari donanımı ile dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. Festival sanatseverleri AKM’nin ödüllü salonu Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonunda ağırlayacak.

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek GALA KONSER ile olacak. Konser aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerin yer aldığı zengin bir programla AKM Türk Telekom Opera Salonunda seslendirilecek. Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistler; soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili’ye eşlik edecek.

FESTİVALİN VAZGEÇİLMEZ ESERİ SARAYDAN KIZ KAÇIRMA

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran Pazartesi-Salı akşamları bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden bu yana sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın SARAYDAN KIZ KAÇIRMA operası ile devam edecek.

Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile AKM Tiyatro Salonu’nda, iki temsil ile seyirci karşısında olacak.

Solistler Ufuk Toker “Belmonte” rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür “Osmin” rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin “Konstanze” rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu “Blond” rolünü, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç “Pedrillo” rolünü, Selim Borak “Selim Paşa” rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise “Çocuk” rolünü dönüşümlü olarak canlandıracaklar.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik edeceği SARAY’DAN KIZ KAÇIRMA operasının koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.