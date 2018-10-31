Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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140 Zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde öğretmen Ersin Özdemir’e ait bahçede bulunan 140 zeytin ağacı kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

31.10.2018 - 10:33 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Kalemler Mahallesi Kirliiçi mevkiinde öğretmen Ersin Özdemir’e ait tarlada 1.5 yaşındaki zeytin ağaçları kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. İHA'nın haberine göre, cumartesi günü bahçeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ersin Özdemir, “Ben 6.5 dönüm araziyi 2.5 yıl önce aldım. Varisli olduğu ve daha sonra sorun yaşamamak için araziyi kendi aralarında almak isteyenin olup olmadığını, başka taliplisinin olup olmadığını iyice araştırdım. Elimdeki bir miktar birikimimi bu araziye bağladım. Yaklaşık 1.5 yıl önce de boş durmasın diye 140 adet zeytin, 20 ceviz ve 10 tane nar fidanı diktim. Bugün gelip baktığımda tüm ağaçların dibinden kesildiğini gördüm. Kim yaptıysa özellikle tahra ile defalarca vurmak suretiyle kesmiş. Bunu yapan insan olamaz” dedi.



Özdemir, “Zaten bu arazinin benim olduğunu bilen kimse de yok. Hangi amaçla böyle bir şey yapıldığını anlamak mümkün değil. Benimle bir problemi varsa gelip problemini benimle halleder. Zavallı ağaçlardan ne istersin. Şu an en az 5 bin lira zararım var. Ben parasında değilim. 1.5 yaşındaki ağaçlar artık yok. Gidip jandarmaya şikayette bulundum. Gelip yerinde gördüler. Tek istediğim bunu yapanı gören bir vatandaş varsa jandarmaya bildirmesi. Benim bahçeme yaptılar başkasına yapamasınlar.”

 

 

 

 

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