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15 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? 1 Dolar kaç TL?

Hafta başından beri yükseliş kaydeden dolar kurunda yeni bir rekora daha imza atıldı. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği kararının ardından hızla yükselen dolar kuru ekonomi piyasalarının gündeminde. Twitter'da "Dolar 9,20" etiketinin trend topic olması üzerine 15 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Dolar neden yükseliyor? 1 Dolar kaç TL?

15 Ekim 2021 Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? 1 Dolar kaç TL?

Gün içinde 9,20 TL'den işlem gören dolar kuru yatırımcıların ve vatandaşın gündeminden düşmüyor. Dolar kurunun hızlı yükselişinin sebebi ve güncel dolar fiyatı merak ediliyor. 15 Ekim güncel dolar kuru hakkında merak edilenler...

DOLAR NE KADAR OLDU?

15 Ekim 2021 tarihinin ilk saatlerinde güncel dolar kuru alışta 9,1775 TL'den satışta ise 9,2045 TL'den işlem gördü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Haftaya 9.0450'yi aşarak başlayan dolar kuru rekor kırmaya devam ediyor.

Yükselişin hızlanmasında ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi etkili oldu. Eylül'de tüketici fiyatları yüzde 5.3'lük beklentiye karşın yıllık yüzde 5.4 yükseldi.

Bu veri, Fed'in parasal sıkılaşmaya beklenenden daha erken başlayabileceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Gece saatlerinde ise Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararın ardından dolar 9.17 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

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