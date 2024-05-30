15 Ekim hangi burç? 15 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Bazı burçlar bazı kişilere onları öne çıkaran birtakım özellikler yükler. Onlar yaşam karşında hep avantajlı konumda olurlar. 15 Ekim günü doğanlar için bu burç estetik duygusu yüksek, yaşamın pek çok alanında dengeli olmayı ifade eder. Bu yazımızda 15 Ekimin hangi burç olduğu, bu burcun yükselen özellikleri ve yorumu ve de 15 Ekim günü ile ilgili genel astrolojik bilgiler aktaracağız.

15 Ekim Hangi Burç?

15 Ekim burcu ne sorusu bu tarihte dünyaya gelenler tarafından merak konusu olmuştur. 15 Ekim günü doğanlar burçlar kuşağında terazi burcunun etkisi altındadır. Terazi burcuna sahip kişiler yaşamlarında hep dengeyi ararlar. Diğer yandan yükselen burcu da bireyler üzerinde birtakım özellikler yükler. Bu noktada akıllara 15 Ekim yükseleni nedir sorusu gelmektedir. Yükselen burcu doğum anında doğu ufuk çizgisinde yükselen burç olarak kabul edilir. Ve hesaplanabilmesi için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine gereksinim vardır. Bu bilgiler doğrultusunda belli saatleri ayrılmış olan 12 burçtan hangisinin yükselen burcunuz olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz.