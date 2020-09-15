Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 292.878'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.119 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 15 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

15 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

14 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 21 milyon 31 bin 16 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 974 bin 949),Hindistan (3 milyon 780 bin 107),Brezilya (3 milyon 573 bin 958),Rusya (876 bin 225) ve Kolombiya (599 bin 385) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 258 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a ulaşırken salgında 928 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 679 bine, Hindistan'da 4 milyon 754 bine, Brezilya'da 4 milyon 315 bine, Rusya'da 1 milyon 62 bine çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkedeki sağlık çalışanlarına salgınla mücadelelerinden dolayı destek gösterisi düzenlendi.

Bilim insanları, Kovid-19'un enfekte ettiği, laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı. Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere, "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, salgın nedeniyle ülkede ölü sayısı ciddi bir şekilde artmadığı sürece, okulların tekrar kapatılmayacağını ve ilkbaharda olduğu gibi ülkenin durmayacağını söyledi.

İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde karantina uygulanmasına yönelik çalışmalara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ilgili makamların Rus aşısının tedariki için görüşmelere başladığını belirterek, "Koronavirüs salgını insanlık için tehdit oluşturmaya devam ederken ülkemize aşı getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Endonezya'da Cakarta Valisi Anis Baswedan, kentte yarından itibaren 2 haftalığına uygulanacak geniş kapsamlı Kovid-19 kısıtlamalarının, vaka artışının sürmesi halinde daha sıkı tedbirlerle uzatılabileceğini açıkladı.

Kuveyt'in ulusal hava yolu şirketi Kuveyt Havayolları, 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Avustralya'da virüsün en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde, 2 Ağustos'ta ilan edilen "felaket durumu" ve başkent Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığı açıklandı.