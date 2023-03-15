15. Gayrimenkul Emlak Fuarı başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

15. Gayrimenkul Emlak Fuarı başlıyor

15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi, 16 – 17 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı yatırımcıların, Rusya, İran, Irak, Körfez ülkeleri, ABD, Almanya, Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinden acentelerin de katılacağı organizasyonda bu yıl 450 konsept proje yer alacak

15. Gayrimenkul Emlak Fuarı başlıyor
HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya başlarken, deprem sonrası hem çok tartışılan hem de gerek deprem bölgesinde yeniden şehirleşme çalışmaları ve Deprem riski altındaki Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere Kentsel Dönüşüm çalışmalarının odağı olan gayrimenkul emlak sektörü, yarın 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi’nde bir araya gelecek. 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi İstanbul Bosphorus Hilton Conference Center'da gerçekleştirilecek.

2 gün sürecek olan Fuar ve Zirve hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantıda JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kılıç ve Altın Türk Real Estate Yatırım Başkanı, Arab – Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı İsmail Altın, sektör hakkında bilgi verdiler. 34 ülkeden 500’ün üzerinde yatırımcının Türkiye’nin en önemli inşaat, gayrimenkul firmaları ile buluşacağını söyleyen JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 17 Mart günü gerçekleştirecekleri zirvenin sektörün tüm sorunlarının, beklentilerinin masaya yatırılacağına dikkat çekti.

Fuarda 42 firmanın 450 proje ile yer aldığını söyleyen Haktan Öztunalı; “15’inci Gayrimenkul Emlak Fuarı ve Zirvesi’ne bu yıl İstanbul, Kıbrıs, Antalya başta olmak üzere yurt dışından Karadağ, Dubai ve Suudi Arabistan, İngiltere, Rusya, Almanya çoğunlukta olmakla birlikte burada New York, Miami gibi Amerika projelerini satan firmalardan oluşuyor” dedi.

"GEÇMİŞ FUARLARDA DAHA ÇOK YABANCI ZİYARETÇİ TALEBİ ALIRKEN, BU YIL TÜRK ZİYARETÇİ TALEBİNDE PATLAMA YAŞIYORUZ"

JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, fuara giriş için rezervasyon yaptıran ziyaretçi profilindeki değişime dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bu fuarı 15’inci kez düzenliyoruz. Geçmiş fuarlarda daha çok yabancı ziyaretçi talebi alırdık. Bu yıl, çok ciddi Türk ziyaretçi rezervasyonu aldık. Deprem felaketinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de insanlar, daha güvenli, daha sağlam konutlara ulaşmak, arsa veya müstakil ev almak düşüncesiyle fuara büyük ilgi gösteriyor şu anda. Sadece dün akşam 3 bin 717 Türk ziyaretçiden telefon aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Köye Dönüş” projesi bir anlamda aslında büyük şehirlerde talep görmeye başladı. Amerika’daki gibi güvenli, yüksek plazalarda çalışıp, tek katlı, iki katlı müstakil, bahçeli evlerde yaşama doğru bir yönelim var."

"ÜLKEMİZE 2 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPABİLECEK 77 YATIRIMCI GELECEK"

Yurt dışında özellikle ticaret ataşelikleri nezdinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Haktan Öztunalı, "Fuarımızda Rusya, İran, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar, Kazakistan, Körfez ülkelerinden yaklaşık 140 civarında bir B2B alanımızda broker yatırımcıları göreceksiniz. Avrupa ülkelerinden de bu yıl güzel bir katılım aldık. Sadece Almanya’dan 17 yatırımcı var. İngiltere, Hollanda, Portekiz, Doğu Avrupa ülkelerinden de yatırımcılar fuarda Türk gayrimenkul firmaları ile özel görüşmeler yapacak. Sonuç itibarıyla biz JNR Fuarcılık olarak yaptığımız bu çalışmalarla ve 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı ile ülkemizde 2 milyar 400 milyon liralık yatırım yapabilecek 77 tane yatırımcıyı bu konjonktürde getirmeyi başardık” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022'de en çok konut satışı aralıkta oldu
EMLAK 2022'de en çok satış aralıkta oldu
Konut satışları şubatta düştü
EMLAK Konut satışlarında düşüş
İzmir'de kaç deprem konutu teslim edildi?
EMLAK İzmir'de kaç deprem konutu teslim edildi?
Rekabet Kurumu, depremin ardından artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
EMLAK Rekabet artan kiralar için harekete geçti
Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor
EMLAK Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği ...
İş yeri ve kuraları çekiliyor
EMLAK İş yeri ve arsa kuraları çekiliyor
İnşaat malzemeleri ihracatında düşüş
EMLAK İnşaat malzemeleri ihracatında düşüş
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
EMLAK Hafif hasarlı konutların tazminatı 72 saatte ödeniyor
DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TLyi aştı 
EMLAK DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TLyi aştı 
Kentsel dönüşüm için yeni finansman modeli geliyor
EMLAK Kentsel dönüşüm için yeni finansman modeli geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.