15 Mayıs Cuma ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara'daki baraj doluluk oranları yeniden kamuoyunun en çok konuşulan konuları arasına girdi. Artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, başkentin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, vatandaşlar da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durumu yakından izliyor. Kuraklık riskinin yeniden gündeme geldiği bu süreçte, güncel doluluk oranları büyük önem taşıyor. Peki, 15 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara'daki barajlarda son durum ne? İşte güncel veriler ve ayrıntılar...
ASKİ 15 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 15 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 44,96 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 78.90
Çamlıdere Barajı: Yüzde 39.25
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71.12
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 78.54
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 67.43
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.57
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20