        15 Mayıs Cuma ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara'daki baraj doluluk oranları yeniden kamuoyunun en çok konuşulan konuları arasına girdi. Artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, başkentin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, vatandaşlar da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durumu yakından izliyor. Kuraklık riskinin yeniden gündeme geldiği bu süreçte, güncel doluluk oranları büyük önem taşıyor. Peki, 15 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara'daki barajlarda son durum ne? İşte güncel veriler ve ayrıntılar...

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:11 Güncelleme:
        Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da barajlardaki doluluk oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında üst sıralara çıktı. Peki, önümüzdeki sıcak günlerde su sıkıntısı yaşanmadan rahat bir yaz geçirmek mümkün mü? 15 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranlarına dair güncel veriler ve detaylar...

        ASKİ 15 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 15 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 44,96 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 78.90

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 39.25

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71.12

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 78.54

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 67.43

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.57

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
