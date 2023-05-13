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Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi? Bakan Özer açıkladı!

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanacak. Yurt içinde okullarda kurulan 190 bin 736 sandıkta 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. 5 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi? sorusu gündeme gelirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçimden sonra okullarda sandık toparlama ve sınıfların hazırlanması işlemlerinin yapılacağını belirtti. İşte 15 Mayıs Pazartesi okulların durumu...

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  • 15 MAYIS TATİL Mİ? Bakan Özer açıkladı! Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi ilan edildi, iş yerleri izinli mi?

    Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Sabah saat 08:00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17:00'ye kadar sürecek. 64 milyondan fazla seçmen okullarda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerini gerçekleştirecek. Binlerce öğrenci ve velinin gözü "Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı yok mu?" sorusuna çevrilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklama geldi. İşte 15 Mayıs eğitim öğretime ilişkin merak edilenler...
  • 15 MAYIS TATİL Mİ? Bakan Özer açıkladı! Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi ilan edildi, iş yerleri izinli mi?

    'SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN' 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında okulların 15 Mayıs tarihinde tatil olacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

    Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.
  • 15 MAYIS TATİL Mİ? Bakan Özer açıkladı! Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi ilan edildi, iş yerleri izinli mi?

    14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri pazar günü saat 08:00’de başlarken saat 17.00’da oy verme sona erecek.
  • 15 MAYIS TATİL Mİ? Bakan Özer açıkladı! Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi ilan edildi, iş yerleri izinli mi?

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.
  • 15 MAYIS TATİL Mİ? Bakan Özer açıkladı! Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi ilan edildi, iş yerleri izinli mi?

    15 MAYIS'TA İŞ YERLERİ İZİNLİ Mİ OLACAK?

    Akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle okullar 15 Mayıs Pazartesi günü tatil ilan edildi. Öğretmenler ise bir gün idari izinli sayılacak.

    15 Mayıs tatili sadece okulları kapsıyor, kamu kurum ve kuruluşları normal mesailerine devam edecek.

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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