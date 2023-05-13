Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi okullar resmi tatil mi? Bakan Özer açıkladı!

'SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN' 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında okulların 15 Mayıs tarihinde tatil olacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.