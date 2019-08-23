Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1.5 milyon kişinin yararlandığı açıklandı.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetlerin engellendiği belirtiliyor.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor.
Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar 1.5 milyon kişi kullandı.
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