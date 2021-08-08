Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 15 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 15 plaka hakkında...

15 NERENİN PLAKASI?

15 Burdur şehrin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 15. sıradaki şehir Burdur'dur. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 15 ise bu araç Burdur iline kayıtlı bir plakadır.

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