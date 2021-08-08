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15 nerenin plakası? 15 plaka nerenin, hangi şehrin? 15 plakalı ilimiz

Türkiye'de her şehir kendisine özel bir sayı ile numaralandırılmaktadır. Vatandaşlarımız yaşadıkları ilin dışındaki plakaların hangi şehre ait olduğunu merak ediyor. 15 plaka neresi, hangi şehrin? Sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar soruyor; 15 nerenin plakası? İşte 15 plaka kodlu ilimiz...

15 nerenin plakası? 15 plaka nerenin, hangi şehrin? 15 plakalı ilimiz

Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 15 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 15 plaka hakkında...

15 NERENİN PLAKASI?

15 Burdur şehrin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 15. sıradaki şehir Burdur'dur. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 15 ise bu araç Burdur iline kayıtlı bir plakadır.

BURDUR İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)
BURDUR

15

 AA 001 AZ 999 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 A 0001 A 9999 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 C 0001 C 3999 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 DA 001 DZ 999 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 EA 001 EZ 999 BUCAK V.D.

15261
BURDUR

15

 FA 001 FZ 999 TEFENNİ M.MD

15104
BURDUR

15

 HA 001 HZ 999 GÖLHİSAR M.MD

15103
BURDUR

15

 KA 001 KZ 999 KARAMANLI M.MD

15106
BURDUR

15

 LA 001 LZ 999 YEŞİLOVA M.MD

15105
BURDUR

15

 M 0001 M 4000 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 M 4001 M 5000 BUCAK V.D.

15261
BURDUR

15

 MA 001 MZ 999 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 T 0001 T 4000 BURDUR V.D.

15260
BURDUR

15

 T 4001 T 5000 BUCAK V.D.

15261

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