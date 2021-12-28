Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. İlk ara tatilin bitmesiyle birlikte ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tekrar ders başı yaptı. Şimdi gözler yarıyıl tatili başlangıç tarihinde. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 çalışma takvimi...