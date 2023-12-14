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        Haberler Gündem 15 TATİL TARİHİ | MEB duyurdu: 2023 - 2024 Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

        Yarıyıl tatili için geri sayım! Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?

        Yarıyıl tatili sorgulamaları hız kazandı. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri merak konusu oldu. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netlik kazandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:28
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        Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Yıl sonuna kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...

        2

        YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 11 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

        Yıl sonuna gelinmesiyle beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarıyıl tatilinin (sömestr) ne zaman olduğunu merak ediyorlar.

        3

        YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

        Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        4

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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