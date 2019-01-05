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15 tatil yarı yıl ne zaman? Sömestr tatili ile ilgili açıklama geldi mi? 20 milyona aşkın öğrenci MEB'ten gelecek açıklamayı beklerken 2018-2019 iş takviminde tatil günleri de belli olmuş oldu.
2019 15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre 2019 15 tatil, 18 Ocak 2019'da başlayıp 3 Şubat tarihinde ise son bulacak. Öğrenciler 4 Şubat'ta ilk derslere başlayacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SÖMESTR TATİLİ AÇIKLAMASI
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.
Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacakGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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