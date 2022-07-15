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15 Temmuz mesajları 2022: Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün gelişiyle birlikte 251 şehidi anmak isteyen vatandaşlar; Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajlarını araştırıyor. İşte, Facebook, Twitter, Instagram'da paylaşılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajları ve sözleri...

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  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    15 Temmuz darbe girişminin üzerinden 6 yıl geçerken 251 şehidimizi anmak için programlar düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyen vatandaşlar; Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajlarını araştırmaya başladı.  İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla gönderilecek Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajları ve sözleri...
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    EN GÜZEL RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

    Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    DUYGULU 15 TEMMUZ MESAJLARI

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Vatanımız için şehit olmuş 251 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    RESİMLİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ SÖZLERİ

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    251 Şehit daha 251 çift göz daha kapandı hayata. 251 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 251 baba daha ağladı evladına.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    EN GÜZEL 15 TEMMUZ MESAJ ÇEŞİTLERİ

    Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir..
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ

    15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

    Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı

    Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı

    Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

     

     

    Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

    Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

    Milyonların ayak sesi titretti yeri

    Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

     

    Demokrasi destanında şahitler biziz

    Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

    Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

    Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

     

    Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken

    Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken

    Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha

    Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

     

    Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

    Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

    Milyonların ayak sesi titretti yeri

    Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

    Demokrasi destanında şahitler biziz

    Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

    Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

    Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

     

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!
  • 15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2022 | Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajları! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajı sözleri gönderin!

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