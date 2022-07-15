15 Temmuz darbe girişminin üzerinden 6 yıl geçerken 251 şehidimizi anmak için programlar düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyen vatandaşlar; Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz mesajlarını araştırmaya başladı. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla gönderilecek Türk bayraklı, anlamlı, duygulu, kısa, uzun, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik mesajları ve sözleri...