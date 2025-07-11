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        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz’da banka, hastane, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da banka, hastane, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı?

        Resmi tatil günlerinde pek çok kurum kapalı olurken 15 Temmuz resmi tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla düzenleniyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da banka, hastane, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:24
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        15 Temmuz resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu sene hafta içine denk gelen 15 Temmuz’da tatil olup olmaması plan yapmak isteyenler için önem taşıyor. Peki 15 Temmuz tatil mi, resmi tatil mi?

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        15 Temmuz 2025 resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen bu tarih, 2429 sayılı Kanun’a eklenen değişiklikle her yıl resmi tatil olarak kabul görmüştür. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla düzenleniyor.

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        RESMİ KURUMLAR 15 TEMMUZ’DA KAPALI MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde resmi kurumlar, kamu kuruluşları, okullar, bankalar, noterler ve borsalar kapalı olacak. Türkiye genelinde kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi bu tarihte tatil yapıyor.

        15 Temmuz’da bankalar, hastaneler,PTT kargo ve noterler kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olacak.. Kargo gönderimi veya teslimatı planlayanların, hizmetlerden 16 Temmuz Çarşamba itibarıyla yararlanması gerekiyor.

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