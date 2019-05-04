Görüntüler polisi harekete geçirdi

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anları kameraya çekerek kaydeden sürücüde peşinden makas atarak sürücülere korkulu anlar yaşattı.

YAKALANDILAR

Bu görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı sivil ekipler harekete geçti. Köprüyü çeken kameralar tarafından plakası tespit edildi. Aynı zamanda ikinci aracında plakası tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 2 sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 sürücü, işlemler için emniyette götürüldü.