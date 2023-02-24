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15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia

Portekiz’in Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3 yaşındaki Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme yaşandı. Bir kişi kendisinin Madeleine McCann olduğunu öne sürdü, aileden açıklama geldi.

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  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    3 yaşındaki Madeleine McCann Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken kaldıkları daireden kaçırılmış, ortadan kaybolmuştu. 
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Ailesi 50 metre uzaklıkta yemek yerken ortadan kaybolan küçük kız uzun süre dünya gündeminde yer almış ancak bulunamamıştı.

    Aradan yıllar geçmesinin ardından 2019'da Almanya polisi, ülkede cinsel saldırı suçundan hapis yatan ve pedofiliden de suç kaydı olan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu duyurmuştu.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Soruşturmayı yürüten savcı Hans Christian Wolter, baş şüpheli olan Alman pedofili Christian Brueckner’ın kızı öldürdüğünden emin olduklarını açıklamıştı. Ancak tüm şüphelere rağmen, Madeleine'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Brueckner uzun süre resmi olarak suçlanmamıştı.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Olayın 15. yıldönümünde Madeleine McCann'in ortadan kaybolmasını araştıran Alman müfettiş, baş şüpheli pedofil Christian Brueckner'ın çocuğu kaçırılmasıyla ilişkilendiren 'yeni kanıtlar' olduğunu duyurmuştu.

    Savcı Hans Christian Wolters, Praia da Luz'da ortadan kaybolmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen dün gece Portekiz televizyonunda yaptığı açıklamada, Madeleine'in öldürüldüğünden 'emin' olduğunu ve bunu 45 yaşındaki Brueckner'in yaptığını söylemişti.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Wolters, Madeleine'in ailesinin Portekiz'in Algarve kıyısındaki Praia da Luz'daki tatil dairesinden kaybolmasının yıldönümü sebebiyle Sabado adlı bir programda röportaj gerçekleştirdi. Wolters konuya ilişkin "Soruşturma hala devam ediyor ve bazı yeni kanıtlar bulduk. Madeleine McCann'i Christian Brueckner'ın öldürdüğünden eminiz. Şu an için size bundan daha fazla ayrıntı veremem" demişti.

    Sunucu Sandra Felgueiras'ın "Brueckner'ın minibüsünde Madeleine McCann'e ait bir şey bulduğunuz doğru mu?" sorusuna Wolters, "Soruşturmanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım" dedi. Sunucunun "Ama inkar etmiyorsunuz" ısrarı üzerine ise Wolters "Bunu inkar etmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    15 yıldır gündemdeki yerini almaya devam eden Madeleine McCann soruşturmasında geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme daha yaşandı.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Polonyalı 21 yaşındaki Julia Wendell, @iammadeleinemccann Instagram hesabını açarak kendisinin kayıp İngiliz olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu iddia etti.

     
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Julia, gözündeki ve bacağında Madeleine'inkiyle aynı noktada bulunan bir leke de dahil olmak üzere 'kanıtlar'  paylaştığını söyledi.

    Kısa sürede hesap 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı ve gündem oldu. Ancak Julia'nın ailesi iddiaları reddetti. 

    Paylaşımlarının bir sonucu olarak, Missing Years Ago adlı Polonyalı bir yardım kuruluşu kadının ailesi adına bir açıklama yayınladı. Ellerinde Julia'nın iddialarının doğru olamayacağını gösteren "anılar" ve fotoğraflar olduğunu söylüyorlar.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Missing Years Ago adlı Polonyalı bir yardım kuruluşu kadının ailesi adına bir açıklama yayınladı. Ellerinde Julia'nın iddialarının doğru olamayacağını gösteren anılar ve fotoğraflar olduğunu söyledi.

    Açıklamada "Eldeki kanıtlar Julia'nın kızımız, torunumuz, kız kardeşimiz, yeğenimiz, kuzenimiz ve üvey yeğenimiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor" denildi. Aile açıklamasında "Julia'da da bu fotoğraflar var, çünkü onları doğum belgesiyle birlikte aile evinden aldı, ayrıca çok sayıda hastane taburcu belgesi de var. Julia'nın başına gelen tüm durumları her zaman anlamaya çalıştık. Julia'nın adresimize yönelik tehditleri, yalanları ve manipülasyonları, internet üzerindeki faaliyetleri... Bunların hepsini gördük ve engellemeye, açıklamaya çalıştık, durmasını istedik. Her zaman kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmaya çalıştık. Julia birkaç yıldır reşit. Evden taşındı. Julia bir zamanlar şarkıcı ya da model olmak istiyordu. Her zaman popüler olmak isterdi. Şimdi ne oluyor? Bir milyon takipçisi var. Julia'nın kaçınılmaz olanı yapacağından korkuyoruz. İnternet unutmayacak ve Julia'nın Maddie olmadığı çok açık. Bu durum karşısında yıkılmış durumdayız" denildi.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    Julia'nın paylaşımlarının viral hale gelmesinin ardından kayıp Maddie'nin ebeveynleri Kate ve Gerry McCann'e yakın bir kaynak ise 21 yaşındaki çocuğa DNA testi yapılması çağrısında bulundu çünkü ailenin çaresiz olduğu ve tüm ipuçlarına bakmaya hazır olduğu ifade edildi. 

    Uzmanlar ise Julia'nın kayıp Madeleine McCann olduğunu düşünmediklerini ve Christian Brueckner tarafından öldürüldüğü tezinin daha güçlü olduğunu söyledi.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasına yeni iddia: "Kayıp kız benim" dedi

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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