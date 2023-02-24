Wolters, Madeleine'in ailesinin Portekiz'in Algarve kıyısındaki Praia da Luz'daki tatil dairesinden kaybolmasının yıldönümü sebebiyle Sabado adlı bir programda röportaj gerçekleştirdi. Wolters konuya ilişkin "Soruşturma hala devam ediyor ve bazı yeni kanıtlar bulduk. Madeleine McCann'i Christian Brueckner'ın öldürdüğünden eminiz. Şu an için size bundan daha fazla ayrıntı veremem" demişti.

Sunucu Sandra Felgueiras'ın "Brueckner'ın minibüsünde Madeleine McCann'e ait bir şey bulduğunuz doğru mu?" sorusuna Wolters, "Soruşturmanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım" dedi. Sunucunun "Ama inkar etmiyorsunuz" ısrarı üzerine ise Wolters "Bunu inkar etmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.