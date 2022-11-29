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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme

Portekiz'in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatildeyken kaldığı evde ortadan kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme yaşandı

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  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    3 yaşındaki Madeleine McCann Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken kaldıkları daireden kaçırılmış, ortadan kaybolmuştu.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Ailesi 50 metre uzaklıkta yemek yerken ortadan kaybolan küçük kız uzun süre dünya gündeminde yer almış ancak bulunamamıştı.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Aradan yıllar geçmesinin ardından 2019'da Almanya polisi, ülkede cinsel saldırı suçundan hapis yatan ve pedofiliden de suç kaydı olan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu duyurmuştu.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Soruşturmayı yürüten savcı Hans Christian Wolter, baş şüpheli olan Alman pedofili Christian Brueckner’ın kızı öldürdüğünden emin olduklarını açıklamıştı.

    Ancak tüm şüphelere rağmen, Madeleine'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Brueckner hala resmi olarak suçlanmamıştı.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Almanya'daki yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise yürümeye başlayan İngiliz çocuk Madeleine McCann'in 15 yıl önce Portekiz'de kaybolmasından da şüphelenilen Alman adam için ayrı davalarda yeni bir tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Christian Brueckner adlı zanlı, 2005 yılında Portekiz'de de işlediği bir tecavüz nedeniyle şu anda Almanya'da yedi yıl hapis cezasını çekiyor. Hapis cezasının Eylül 2025'te sona ereceği belirtiliyor.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Braunschweig kentindeki savcılar, zanlının tekrar yargılanmadan önce serbest bırakılabileceğinden endişe duyarak, geçen ay 45 yaşındaki adamı Portekiz'de 2000-2009 yılları arasında Portekiz'de işlendiği iddia edilen cinsel suçlarla ilgili beş ayrı davada suçladıklarını açıkladı.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Braunschweig eyalet mahkemesi, 3 tecavüz ve 2 çocuk cinsel istismarı vakasının arkasında olduğuna  dair önemli ve acil nedenler olduğu gerekçesiyle tutuklama emrini onayladığını söyledi.

    Tutuklama emrinin, 2018'de tutuklandığı İtalya'daki yetkililer tarafından da onaylanması gerekiyor.
  • 15 yıl önce kaybolan Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme -Güncel haberler

    Braunschweig mahkemesi, Alman yasal sürecinde gerekli bir adım olan, davanın mahkemeye gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin kararın ise hala beklemede olduğunu söyledi.

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