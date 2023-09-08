Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Çıldır Gölüne doğayı desteklemek amacıyla 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı

        Çıldır'daki doğal yaşama 150 bin yavru desteği

        Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu salındı.

        2
        3

        Elazığ'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tankerle Akçakale köyü bölgesine getirildi.

        4
        5

        150 bin balık yavrusu, daha sonra göle bırakıldı.

        6
        7

        Vali Hayrettin Çiçek, Çıldır Gölü'nün bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Balıklarımız Çıldır Gölü için hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

        8
        9

        Balıkçı Yüksek Kılıç da çalışmanın bölgedeki balık popülasyonunu artıracağını ifade ederek, Vali Çiçek'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

        10
        11
        #Ardahan Haberleri
        #çıldır gölü
        #aynalı sazan
        #çevre haberleri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı