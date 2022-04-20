AA

Akseki'nin Belenalan Mahallesi'ndeki tarihi 150 yıl öncesine dayanan düğme tekniğiyle inşa edilen ilkokul, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor.

DHA'nın haberine göre içerisinde ahşap sıraları, öğretmen odası, iş eğitimi odası ve 2 sınıfıyla orijinalliğini koruyan okulda 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri bir sınıfta, 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri de diğer sınıfta eğitim almış.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından korumaya alınan okulda, yöre halkının çoğunluğunun eğitim aldığı belirtildi. Zaman zaman okuldaki sınıfını ziyaret eden Ahmet Arıcı (58), öğrencilik günlerine geri dönüyor. Sıralarda geçen bir anısını da anlatan Arıcı, "Ben o tarihlerde 2'nci sınıftaydım. Tek öğretmen 1'den 5'e kadar tüm öğrencilere eğitim verirdi. 5'inci sınıflara 'Pi' sayısını sordu. Onlar bilemedi, ben parmak kaldırıp anlattım. O dönem 5'inci sınıflara çok kızmıştı bilmedikleri için" dedi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, okulun tarihi bir yapıya sahip olduğunu ve bu türden yapıların koruma altına alındığını söyledi. Bazı yerlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacağını anlatan Karabayram, "Okulun adını 'Zaman tüneli' koyduk. Adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor insanı. Antalya Valimiz Ersin Yazıcı, bu türden yapıların korunması için büyük hassasiyet gösteriyor. Düğme tekniğiyle inşa edilen bu yapı bugüne kadar ayakta kalabildi. İçerisi tamamen orijinalliğini koruyor" diye konuştu.