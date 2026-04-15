        Haberler Gündem 16 kişiyi yaralayan saldırgan sessizce toprağa verildi, ailesi koruma altına alındı

        16 kişiyi yaralayan saldırgan sessizce toprağa verildi, ailesi koruma altına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzaklaştırıldığı okula av tüfeği ile gelerek rastgele 16 kişiyi yaralayan ve yakalanacağını anlayınca yaşamına son veren 19 yaşındaki Ömer Ket, gece saatlerinde sessizce toprağa verildi. Ket'in ailesi ise güvenlik gerekçesiyle devlet korumasına alınarak, başka bir yere götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 21:29 Güncelleme:
        Saldırgan sessizce toprağa verildi

        Olay, dün ilçeye bağlı Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı ve okuldan uzaklaştırıldığı belirtilen, daha sonra açık öğretim lisesine geçen Ömer Ket, av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına girip, önüne çıkanlara ateş açan Ket, 16 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi gören öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bazı öğrencilerin de saldırıdan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı bildirildi. Diğer yandan ekiplere yakalanacağını anlayan Ket, tüfekle kendi yaşamına son verdi.

        SANAL MEDYADA TEHDİT ETMİŞ

        Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Paylaşımlarda, Ket'in 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak' ve 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim' ifadelerini kullandığı tespit edildi. Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi. Şüphelinin bilgisayarda şiddet içerikli oyunlar oynadığı ve sanal medya paylaşımlarında sık sık 'kill' (öldürmek) ifadesini kullandığı da belirtildi. Öte yandan Ket'in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

        7 KİŞİ TABURCU OLDU

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 yaralıdan 7'si taburcu edilmiştir. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca 9'uncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

        4 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ömer Ket'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Güvenlik gerekçesiyle Siverek yerine Şanlıurfa'ya götürülen cenaze, gece saatlerinde Yeni Mezarlık'ta polis eşliğinde defnedildi. Olayın ardından saldırganın ailesi de ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı. Şanlıurfa Valiliği ayrıca olayla ilgili 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.(

