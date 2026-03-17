17 Mart 2026 Salı TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon kanalları, 17 Mart 2026 Salı günü seyircilere dopdolu bir yakın akışı sunuyor. TRT 1, ATV ve NOW'da birbirinden farklı izleyici kitlesine sahip diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecekken, Show TV'de yerli film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Mart Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı listesi!
KANALLARIN 17 MART 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Uzaydan Gelen Fırtına
01:30 Bourne'un Mirası
03:30 Pazar Gezmesi
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1
06:43 İstiklal Marşı
06:45 Kalk Gidelim
08:45 Adını Sen Koy
10:00 Kur’an’ın Mesajı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 Dengi Dengine
15:50 Kur’an’ın Mesajı
16:20 Vefa Sultan
17:45 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:55 Vefa Sultan
01:55 Gönül Dağı
04:15 Sahur Bereketi
05:45 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Suçlular Takımı
01:00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:45 Veliaht
05:00 Sandık Kokusu
STAR TV
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
02:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
ATV
06:30 Aile Saadeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Kuruluş Orhan
02:45 Mevlid ve Süleyman Çelebi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
17:50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:15 98. Oscar Ödül Töreni
00:45 98. Oscar Ödül Töreni
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Karagül
TV8
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
