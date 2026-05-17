        Haberler Bilgi Magazin 17 MAYIS TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var var? 17 Mayıs Pazar ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı listesi 17 Mayıs 2026: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyon izleyicileri 17 Mayıs 2026 Pazar günü için yayın akışını merakla araştırıyor. Akşam saatleri yaklaşırken, hangi kanalda hangi yapımın ekrana geleceği en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallarda dizi, film, yarışma ve eğlence programları gün boyu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Akşam kuşağında ise dikkat çeken yapımlar ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. 17 Mayıs Pazar TV yayın akışı ve öne çıkan programlar detaylarıyla haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 11:59 Güncelleme:
        1

        Haftanın kapanış gününde televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs 2026 Pazar akşamı, hem sevilen dizilerin yeni bölümleri hem de ilgi çeken programlar ekran başındakilere keyifli bir akşam vaat ediyor. Güncel yayın akışını kontrol eden izleyiciler, kanallar arasında zap yapmadan önce hangi yapımın hangi saatte ekrana geleceğini merak ediyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de yayınlanacak içerikler günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 17 Mayıs Pazar gününe ait TV yayın akışı listesi ve öne çıkan programların ayrıntıları…

        2

        17 MAYIS 2026 KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Arda İle Omuz Omuza

        14:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Sıcak Büfe

        22:15 Sıcak Büfe

        00:45 Dev Pramit Canavara Karşı

        02:45 Arda İle Omuz Omuza

        03:40 5N1K

        04:00 Siyah Beyaz Aşk

        3

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 Arım Balım Peteğim

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 İyi Aile Çocuğu

        14:45 Delikanlı

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın

        22:45 Şendul Şaban

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Delikanlı

        4

        TRT 1

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Yedi Numara

        06:50 Beni Böyle Sev

        09:20 Diriliş "Ertuğrul"

        11:45 Enine Boyuna (Canlı)

        13:00 Yurda Dönüş

        14:00 Taşacak Bu Deniz

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Teşkilat

        23:55 3'te 3

        01:10 Taşacak Bu Deniz

        04:10 Diriliş "Ertuğrul"

        5

        ATV

        07:30 Atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 A.B.İ

        13:50 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet / Yerli Sinema

        16:50 Hababam Sınıfı Askerde / Yerli Sinema

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Görevimiz Tatil

        02:20 Ateş Kuşları

        05:00 Bir Küçük Gün Işığı

        6

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        08:00 Sevdiğim Sensin

        11.00 Tülin Şahin İle Moda

        12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Çirkin

        19:00 Star Haber

        20:00 Çirkin / Sezon Finali

        00:30 Sevdiğim Sensin

        03:00 Türk Müziği

        04:00 Baba Ocağı

        7

        NOW

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

        13:00 Yeraltı

        16:00 Kıskanmak

        19:00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber

        20:00 Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri

        22:30 Kıskanmak

        00:30 Efsane Futbol

        01:45 Kefaret

        03:45 Adım Farah

        05:00 Yasak Elma

        8

        TV8

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panaroma

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
