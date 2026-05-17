TV yayın akışı listesi 17 Mayıs 2026: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri 17 Mayıs 2026 Pazar günü için yayın akışını merakla araştırıyor. Akşam saatleri yaklaşırken, hangi kanalda hangi yapımın ekrana geleceği en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallarda dizi, film, yarışma ve eğlence programları gün boyu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Akşam kuşağında ise dikkat çeken yapımlar ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. 17 Mayıs Pazar TV yayın akışı ve öne çıkan programlar detaylarıyla haberimizde...
17 MAYIS 2026 KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sıcak Büfe
22:15 Sıcak Büfe
00:45 Dev Pramit Canavara Karşı
02:45 Arda İle Omuz Omuza
03:40 5N1K
04:00 Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 Delikanlı
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:45 Şendul Şaban
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Delikanlı
TRT 1
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Yedi Numara
06:50 Beni Böyle Sev
09:20 Diriliş "Ertuğrul"
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:00 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:10 Taşacak Bu Deniz
04:10 Diriliş "Ertuğrul"
ATV
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 A.B.İ
13:50 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet / Yerli Sinema
16:50 Hababam Sınıfı Askerde / Yerli Sinema
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Görevimiz Tatil
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
08:00 Sevdiğim Sensin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Çirkin
19:00 Star Haber
20:00 Çirkin / Sezon Finali
00:30 Sevdiğim Sensin
03:00 Türk Müziği
04:00 Baba Ocağı
NOW
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yeraltı
16:00 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber
20:00 Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri
22:30 Kıskanmak
00:30 Efsane Futbol
01:45 Kefaret
03:45 Adım Farah
05:00 Yasak Elma
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
