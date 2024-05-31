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        Haberler Bilgi Yaşam 17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Yıldızların hareketleri bizim için ne ifade ediyor? Onların belli bir düzen içindeki hareketleri ne anlatır? İşte 17 Temmuz doğumlular için burçlar kuşağı, sezgisellik, güçlü bir hafıza ve yoğun duygusallık bahşeder. Peki, 17 Temmuz hangi burç? İşte 17 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:06
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        Eski ve kadim bir yol kılavuz olan astroloji bize çok şey anlatır. Göksel hareketler yaşamlarımız üzerinde derin etkiler bırakabilir, kişiliğimizi ve mizacımızı şekillendirebilir. İşte 17 Temmuz’da dünyaya gelenler yoğun hisler, derin bir duygusallık ve hayal gücü ile donatılmışlardır. Bu yazımızda 17 Temmuz ne burcu, 17 Temmuz yükseleni yorumu nedir sorularının cevaplarını arayacağız. Aynı zamanda 17 Temmuz tarihi ile ilgili genel astrolojik bilgiler de paylaşacağız.

        17 Temmuz Burcu Ne?

        17 Temmuz hangi burç sorusuna yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Yengeç burcu en güçlü su grubu burçlarından biridir. Yönetici gezegeni Ay’dır. Yengeç burçları sezgiselliği ile öne çıkan burçlardandır. Hatta sezgileri en güçlü burçtur da diyebiliriz. Bunun yanında bir de yükselen burcu vardır. Yükselen burcu doğum anında doğu ufkunda yükselen burç olarak bilinir. 17 Temmuz yükseleni nedir sorusunun da tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Doğum saati ve doğum yeri bilgileri bilindiği takdirde yükselen burcun 12 burçtan hangisi olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz.

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        17 Temmuz Burcu Özellikleri

        Yengeç burcunun etkisi altındaki 17 Temmuz doğumlular su grubunun en duygusal temsilcileridir. Onlar hassas yapıları ile dikkat çekerler. Yoğun yaşamayı seven yengeç burçları aşırı ilgi göstermeleriyle öne çıkarlar. Yengeç bireyleri sadakat, bağlılık ve aile konularına önem ve öncelik verirler. Bilindiği üzere erkek ve kadın bireylerde burçlar aynı özellikler göstermez. Şimdi 17 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:

        • Yengeç erkeği gittiği her yerde sıcaklık ve sevgi dağıtır. Bu onun doğasında vardır.
        • Yengeç erkeği yaşamını maddi olarak güvenceye almayı sever. Bunun için birikim yapmayı ihmal etmez.
        • Ailesine düşkünlüğüyle dikkat çeken yengeç erkeği ilk tatil fırsatını ailesiyle zaman geçirerek değerlendirir.
        • Yengeç erkeği korumacıdır. Sevdiklerini sahiplenir.
        • Romantik yengeç erkeği için sadakat her şeyin önünde gelir. Yengeç erkeğinin güvenini kırmayacaksınız.
        • Sezgisellik yengeç erkeğinin karar alma mekanizmasında itici unsurdur.
        • Yengeç erkeği kısıtlanmaya gelmez. Huzursuz hissettiği yerden uzaklaşır.
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        Şimdi 17 Temmuz burcu kadını özelliklerine bir bakalım:

        • Bir ortamda yengeç kadını varsa orada sıcaklık, huzur, düzen ve güzel yemekler vardır.
        • Yengeç kadını ev kuşudur. Evde zaman geçirmek yengeç kadınının en huzurlu anlarından biridir.
        • Yengeç kadınlarının doğuştan gelen “annelik” içgüdüleri vardır.
        • Hafızaları çok güçlü olan yengeç kadınları iyi ya da kötü hiçbir şeyi unutmazlar.
        • Yengeç kadını kendinin yönetilmesine izin verir ancak baskı altında hissettikleri anda kural tanımazlar.
        • Yengeç kadınının uğurlu taşları zümrüt, ay taşı ve yakuttur. Uğurlu sayıları ise 2 ve 7’dir.

        17 Temmuz Burcu Yorumu

        17 Temmuz’da Zodyak’ın en hareketli ve en duygusal burcu olan yengeç altında doğanlar yaşamlarında hassas, duygusal, iyimser kimselerdir. Onlar iş hayatlarında başarıyı çok çalışarak yakalar. Hayal güçleri sayesinde kolay pes etmeyen 17 Temmuz doğumlular hep bir adım öndedir. İlişkilerinde ise 17 Temmuz doğumlular hep verici olmaktan kaçınmalı, ilişkilerinde dengeyi yakalamalıdır.

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        17 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

        17 Temmuz’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şöyledir:

        • Anıl Piyancı
        • Miray Akay
        • Ari Barokas
        • Halit Deringör

        17 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

        17 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

        • Jeremy Hardy
        • David Hasselhoff
        • Dagmara Dominczyk
        • Claudio Lopez
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