Adana'da 1.7 ton etil alkol ele geçirildi
Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 09.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:18
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, buradaki kolilerde 1 ton 690 litre kaçak etil alkol buldu. KOM ekipleri, adresteki bir kişiyi gözaltına aldı.
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