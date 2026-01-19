Habertürk
        17 yaşındaki gençler birbirine girdi! 2 yaralı | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki gençler birbirine girdi! 2 yaralı

        Burdur'da iki gencin kavgasında biri bıçaklanarak, diğeri ise darp sonucu yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:57
        17 yaşındaki gençler birbirine girdi! 2 yaralı
        İHA'nın haberine göre; olay, saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darbetti.

        E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

