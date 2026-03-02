17. yüzyıl tablosunun Rembrandt'a ait olduğu kesinleşti
'Işığın ve gölgelerin ressamı' olarak anılan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'a ait yeni bir tablo keşfedildi
'Işığın ve gölgelerin ressamı' olarak anılan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn’a ait olmadığı düşünülen bir tablo, iki yıllık titiz inceleme sonrası Rembrandt eseri olarak tanındı.
Sanatçının 27 yaşında Amsterdam’a taşındıktan kısa süre sonra yaptığı 1633 tarihli tablo Vision of Zacharias in the Temple (Zekeriya’nın Tapınaktaki Vizyonu), Hollanda’nın ulusal sanat ve tarih müzesi Rijksmuseum tarafından pazartesi günü kamuoyuna tanıtıldı.
Müze açıklamasına göre tablo, 1961’de özel bir koleksiyonere satılmasının ardından on yıllardır sergilenmemişti.
1960’ların başında Rembrandt eseri olmadığı gerekçesiyle reddedilen eserin, çarşamba gününden itibaren Rijksmuseum’daki diğer başyapıtlarla birlikte sergileneceği belirtildi.
Eser, Başrahip Zekeriya’nın Başmelek Cebrail tarafından ziyaret edilip, kendisi ve eşinin bir oğulları olacağı müjdesini aldığı İncil sahnesini tasvir ediyor.
Rijksmuseum Direktörü Taco Dibbits, “Her zaman yeni bir Rembrandt bulmayı umut ediyoruz, ama bu nadiren gerçekleşiyor. Böyle bir keşif, samanlıkta iğne aramak gibi” dedi.
Dibbits, “Sahibi elindeki eserin ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Bunun bir Rembrandt olduğunu keşfetmek ise gerçekten inanılmaz bir deneyim” şeklinde devam etti.
Rijksmuseum’un 17. yüzyıl Hollanda resmi küratörü Jonathan Bikker da “Tablonun işlendiği ahşap panel, 1633 tarihinden önce kesilmiş bir ağaçtan geliyor. Tablodaki tüm pigmentler ve boyalar Rembrandt’ın diğer eserlerinde de kullanılanlarla aynı. Boya katmanları ve uygulama şekli de Rembrandt’ın diğer eserleriyle birebir uyumlu” dedi.
Öte yandan eser, bilinen yaklaşık 350 Rembrandt tablosuna katıldı ve daha fazla keşif olabileceği umudunu artırdı. Bikker, “Aktif olarak yeni Rembrandt tabloları aramıyoruz ama bu bize umut veriyor. Sadece bize değil, Rembrandt’a ilgi duyan herkese” ifadelerini kullandı.