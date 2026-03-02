17. yüzyıl tablosunun Rembrandt'a ait olduğu kesinleşti

'Işığın ve gölgelerin ressamı' olarak anılan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn’a ait olmadığı düşünülen bir tablo, iki yıllık titiz inceleme sonrası Rembrandt eseri olarak tanındı.

Sanatçının 27 yaşında Amsterdam’a taşındıktan kısa süre sonra yaptığı 1633 tarihli tablo Vision of Zacharias in the Temple (Zekeriya’nın Tapınaktaki Vizyonu), Hollanda’nın ulusal sanat ve tarih müzesi Rijksmuseum tarafından pazartesi günü kamuoyuna tanıtıldı.

Müze açıklamasına göre tablo, 1961’de özel bir koleksiyonere satılmasının ardından on yıllardır sergilenmemişti.

1960’ların başında Rembrandt eseri olmadığı gerekçesiyle reddedilen eserin, çarşamba gününden itibaren Rijksmuseum’daki diğer başyapıtlarla birlikte sergileneceği belirtildi.

Eser, Başrahip Zekeriya’nın Başmelek Cebrail tarafından ziyaret edilip, kendisi ve eşinin bir oğulları olacağı müjdesini aldığı İncil sahnesini tasvir ediyor.