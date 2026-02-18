18 Şubat teravih namazı vakitleri: Ramazan'ın ilk teravih namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de saat kaçta kılınacak?
2026 yılının Ramazan ayı yarın itibarıyla başlıyor. 2026 Ramazan İmsakiyesi ile birlikte, 81 ilin teravih namazı vakitleri netleşti. Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında düzenli olarak kıldığı teravih namazı, sünnet-i müekkede olarak kabul ediliyor ve yatsı namazından sonra cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınıyor. İmsakiye doğrultusunda ilk teravih namazının hangi gün ve saatlerde eda edileceği merak ediliyor. Peki, ilk teravih namazı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla tüm yurtta coşkuyla karşılanacak. Milyonlarca Müslüman, mübarek ayda oruç ve ibadet heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. 2026 Ramazan İmsakiyesiyle birlikte, Türkiye’nin 81 ilinde teravih namazı vakitleri belli oldu. Ramazan ayında Peygamber Efendimiz’in kıldığı teravih namazı, hem erkekler hem de kadınlar için sünnet-i müekkede olarak biliniyor. Bu yıl ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba akşamı camilerde yatsı namazıyla birlikte kılınacak. Bu kapsamda “ilk teravih namazı vakitleri ne zaman, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da yatsı namazı saat kaçta okuncak?” sorularının cevabı haberimizde...
RAMAZAN’IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan’ın ilk teravih namazı 18 Şubat bu akşam yatsı namazının ardından cemaat ile birlikte eda edilecek.
18 ŞUBAT 2026 İLK TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ
İmsakiye ile büyükşehirlerin ilk teravih namazının kılınacağı yatsı vakitleri şu şekilde:
İstanbul Yatsı Namazı vakti: 20.08
Ankara Yatsı Namazı vakti: 19.52
İzmir Yatsı Namazı vakti: 20.15
Bursa Yatsı Namazı vakti: 20.08
Adana Yatsı Namazı vakti: 19.43
Konya Yatsı Namazı vakti: 19.54
Diyarbakır Yatsı Namazı vakti: 19.23
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır.
Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınıyor.
TERAVİH NAMAZI EVDE NASIL KILINIR?
Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak sağlık sebebiyle camiiye gidemeyenler evde tek başına da kılabilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.
Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ?
İmam Ebû Hanîfe’ye, Hz. Ömer’in yaptığı uygulama sorulunca şöyle demiştir: “Teravih kuvvetli bir sünnettir. Hz. Ömer onu kendiliğinden çıkarmış değildir. O bu konuda yeni bir şey de icad etmedi. O, ancak bunu kendi bildiği bir delile dayanarak yapmıştır. Rasûlullah’tan bir ahid olarak yapmıştır.”
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir.
Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI
İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.
1. Rekat:
1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.
3. Euzu Besmele çekilir.
4. Fatiha Suresi okunur.
5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.
14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3 ve 4. Rekat:
Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.