180 Neyin Numarası? 180 Numarası Kimin, Neden Arar?

180 Neyin Numarası?

Günümüzde artık cep telefonları sadece iletişim aracı olmaktan çıkarak pek çok işimizi halledebildiğimiz önemli bir parça hâline geldi. Bu nedenle de cep telefonu kullanımı son derece artış göstererek adeta olmazsa olmazlarımızdan biri durumunda… Ancak birçok işimizi kolaylaştırsa da elbette hayatın yoğunluğu içinde bazen yorucu hale gelebiliyor. Bunun nedeni de cep telefonumuza gelen bilinmeyen numaralar… Bilinmeyen çağrılardan bazılarını da üç rakamlı, kısa telefon numaraları oluşturuyor. Eğer size gelen bu tip çağrılardan biri de 180 ise 180 neyin numarası sorusunu sizin için cevaplıyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi 180 ve 180 gibi bir çok üç haneli telefon numarası devletin resmi kurumları tarafından kullanılmakta. Bu nedenle aklınıza telefon yollu dolandırıcılık gibin durumlar gelmemeli. 180 neyin numarası dediğimizde öncelikle bu telefon numarasının güvenli bir hat olduğunu söyleyelim. 180 yani diğer bir deyişle ALO 180, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait bir çağrı merkezi. Ancak 180 kimin numarası ve 180 numarası neden arar gibi sorular için daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız, sizler için derlediğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

180 Kimin Numarası? 180 neyin numarası sorusunun cevabının Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olduğunu belirttik. Güvenilir ve resmi bir çağrı merkezi olan 180 kimin numarası dediğimizde ise bu hattın tam isminin TİMER olduğunu bilmelisiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bu çağrı merkezinin tam ismi ise Tarımsal İletişim Merkezi’dir. Daha önceden “Yeşil Masa” ismi ile geçen bir uygulamanın yerini alan TİMER, tarımsal sanayi ile ilgili birçok konuda vatandaşlara hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulaması olan TİMER ile tarımsal alandaki üretici, tüketici, çiftçi gibi pek çok paydaşa ALO 180 aracılığıyla destek veriliyor. Haftanın her günü ve günün her saati ulaşılabilen ALO 180’e öneri, görüş, şikayet ya da taleplerinizi iletebiliyorsunuz. Bu numaradan telefonunuza bir çağrı aldıysanız 180 numarası neden arar konusuna değineceğimizi söyleyelim. Ancak öncelikle 180 numarasının görev ve yetkilerini daha iyi anlamak için TİMER’in temel amacı ve işlevine bakalım. İşte TİMER’in görevleri;