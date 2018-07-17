İHA'nın haberine göre, Samsun 19 Mayıs Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje ile yetiştirilen çilek pazara inmeden tarlada satılıyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile teşvik edilen 30'a yakın üretici tarafından ekimi gerçekleştirilen ve adına 'Engiz Çileği' ismi verilerek yeni bir çilek markası doğuyor.
Engiz Çileğinin pazara inmeden tarlada alıcı bulduğunu dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Gül, "İlçemizde yıllar öncesine dayanan bir çilek üretimi geçmişi var. Bu ilçemiz için büyük bir avantaj. İlçemizdeki toprak yapısı ve çiftçi profilinin de uygun oluşu çilek üretimimizi kolaylaştırıyor. Bu yönde ilçe Müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan proje ofisimizde hazırladığımız projeler sayesinde 30'a yakın üreticimizle şu an üretim yapıyoruz. Bu sayının önümüzdeki yılda katlanarak artacağı kanaatindeyim’’ dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Proje Ofisi Personeli Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç Sekban ise "2017 yılında başladığımız proje sayesinde 2 yıl içerisinde 95 bin ücretsiz çilek fidesini çiftçilerimize teslim ederek çilek üretmeye başladık. Bu süre zarfında bahçelerin kurulmasından hasada kadar üreticilerimizle beraber olduk. Gerek eğitim yayım çalışmaları yaparak gerekse de bahçelerde takip ederek çiftçilerimizin kaliteli çilek üretmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kazancının iyi olması çiftçilerimizin çilek üretme hevesini artırmaktadır. Önümüzdeki sezonda çilek üretmek isteyen bir çok çiftçimizde ilçe müdürlüğümüze çilek fidesi desteğinden faydalanmak üzere dilekçe ile başvurusunu yapmış bulunmaktadır" diye konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Proje Ofisinde görev yapan Ziraat Mühendisleri Selda Eser, Duygu Can ve Dilek Keskin'de proje konusunda bilgi alış verişi yapmak isteyen çiftçileri proje ofisine beklediklerini ifade etti.
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