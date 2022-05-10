Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanıyor. Milyonlarca öğrenci ve çalışan 19 Mayıs resmi tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 19 Mayıs okullar ve işyerleri tatil mi? İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili hakkında merak edilenler...