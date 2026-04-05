        1920 Koşusu'nda genel klasman birincileri belli oldu!

        Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nda genel klasmanda erkekler birincisi İspanyol Adel Mechaal ve kadınlar birincisi Derya Kunur oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Genel klasmanda yarışan atletler, Anıtkabir çevresini kapsayan 10 kilometrelik parkuru, başlangıç noktası AA Genel Müdürlüğü'nde tamamladı.

        Erkeklerde İspanyol Adel Mechaal, 29 dakika 14 saniyelik süresiyle Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop'un 2 saniye önünde ipi göğüsledi. Mert Selek de 29:46'lık zamanıyla 3'üncü sırayı aldı.

        Kadınlarda bitişe 34 dakika 54 saniyede gelen Derya Kunur, podyumun zirvesine çıktı. Fatma Arık (35:12) 2'nci, Urkuş Işık​​​​​​​ (35:26) 3'üncü oldu.

        AA Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve AA Spor Kulübü Başkanı Serdar Karagöz, ilk 3'e giren sporculara finişte madalyalarını taktı.

        Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh’un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay’ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanan koşunun genel klasman birincileri 100'er, ikincileri 75'er, üçüncüleri ise 50'şer bin lira para ödülünün sahibi oldu.

