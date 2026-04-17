        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk akıntıya kapıldı | Son dakika haberleri

        2 çocuk akıntıya kapıldı

        Batman'da serinlemek için çaya giren iki çocuktan Eyüp Yağar (9) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti, arkadaşı Muhammet Atalay (10) ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:57 Güncelleme:
        Batman'da çaya giren ve akıntıya kapılarak sürüklenen iki çocuktan Eyüp Yağar (9), boğuldu, arkadaşı Muhammet Atalay (10) ise hastanede tedaviye alındı.

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Balpınar beldesindeki kum ocakları bölgesinde meydana geldi. Eyüp Yağar ile arkadaşı Muhammet Atalay (10), Batman Çayı’na girdi. Suyun akış hızının yüksek olması nedeniyle bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Ardından akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eyüp Yağar’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Atalay ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eyüp Yağar’ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

