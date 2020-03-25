Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

EURO 2020'nin ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları da ertelendi... Kanada'nın olimpiyatlara oyuncu göndermeyeceğini açıklamasının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiğini açıkladı. IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun telekonferansla yaptıkları görüşmede, Dünya Sağlık Örgütünden alınan bilgiler doğrultusunda 2021 yazını geçmemek üzere olimpiyatların ertelenmesini kararlaştırdığı duyuruldu. Olimpiyat ateşinin organizasyonlar yapılana kadar Japonya'da kalacağı bildirildi...

DÜNYA SAVAŞI VE OLİMPİYATLAR

1896 yılından bu yana gerçekleştirilen oyunlar 1. ve 2. Dünya Savaş'ı nedeniyle 3 kez yapılmadı... 1916 Berlin Olimpiyatları, 1. Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilemedi... 1940'ta Tokyo'da olması planlanan olimpiyat oyunlarının, savaş nedeniyle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye verilmesi kararlaştırılmıştı. 2. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine 1940 Helsinki Olimpiyatları da gerçekleştirilemedi. 1944'te ise Londra'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunları da yine 2. Dünya Savaşı yüzünden yapılamadı.

Tarihinde 3 kez savaş nedeniyle düzenlenemeyen olimpiyat oyunları, bu kez koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi. 1940 Olimpiyatları'nın düzenlenemediği Tokyo, 24 yıl sonra 1964'te olimpiyatlara ilk kez ev sahipliği yapmıştı.

EURO 2020'Yİ DE VURDU

Geçtiğimiz hafta UEFA, 55 üye federasyonla yaptığı toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2021 yılına erteledi. Organizasyonun 60. yıldönümü nedeniyle Avrupa'nın birçok kentinin ev sahipliği yapacağı turnuva koronavirüs nedeniyle ertelenirken bu karar bu anlamda bir ilk oldu. Zira ilk olarak 1960'ta Avrupa Uluslar Kupası adıyla düzenlenen turnuva bugüne kadar hiçbir erteleme ya da iptal yaşamamıştı.

DÜNYA KUPASI

2. Dünya Savaşı'nın en çok etkilediği sporlardan birisi de futbol oldu. İlk kez 1930'da düzenlenen Dünya Kupası da savaştan nasibini aldı. 1942 yılında yapılması gereken 4. Dünya Kupası ev sahibi bile belirlenemeden iptal edilirken 1946'daki 5. turnuva da 2. Dünya Savaşı nedeniyle oynanmadı.

MERKEL DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kendisini karantinaya aldığını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel de koronavirüs salgınını "İkinci dünya savaşından sonra en ciddi olay" şeklinde nitelendirmişti.

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