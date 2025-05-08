2. Lig play-off 1. tur toplu sonuçlar! 2. Lig'de play-off 1. tur maçlarından 16.00 seasında HT Spor TV ve HT Spor YouTube üzerinden 2 maç canlı olarak yayınlandı. 68 Aksarayspor sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0'la geçerken; Kastamonuspor ise evinde Beykoz'u 4-0 mağlup etti. Altınordu da deplasmanda penaltılar sonucu Adana FK'yı mağlup etti. Son olarak 20.00 seansında ise Vanspor deplasmanda Menemen'i 3-1 yendi. Bu sonuçlarla 4 takım da adını 2. tura yazdırdı.

Habertürk Giriş: 08.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:31 facebook

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