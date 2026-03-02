2 Mart Pazartesi TV yayın akışı: Haftanın ilk gününde televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu, haftanın ilk gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler tarafından gündeme taşındı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 2 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri araştırılmaya başlandı. Prime time'da Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ederken, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye-Sırbistan maçı basketbolseverlerle buluşacak. İşte 2 Mart Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW yayın akışı...
2 MART 2026 PAZARTESİ KANALLARIN TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:30 Uzak Şehir
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
13:50 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:15 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
21:00 Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23:00 Vefa Sultan
01:40 Gönül Dağı
02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:40 Sahur Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban
21:45 Eyvah Eyvah
00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Adalet
22:45 Adalet
01:30 Sahipsizler
04:00 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 A.B.İ.
02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:20 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Halef: Köklerin Çağrısı
02:30 Sahtekarlar
04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:30 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
