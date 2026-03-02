Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 2 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI | Haftanın ilk gününde televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        2 Mart Pazartesi TV yayın akışı: Haftanın ilk gününde televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu, haftanın ilk gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler tarafından gündeme taşındı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 2 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri araştırılmaya başlandı. Prime time'da Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ederken, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye-Sırbistan maçı basketbolseverlerle buluşacak. İşte 2 Mart Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW yayın akışı...

        Giriş: 02.03.2026 - 12:25
        Kanalların 2 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün ekrana gelecek program, dizi, film, yarışma ve maç gibi yapımlar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacakken Türkiye-Sırbistan maçı heyecanı TRT 1’de yaşanacak. Peki Hhaftanın ilk gününde televizyonda başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 2 Mart Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2 MART 2026 PAZARTESİ KANALLARIN TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Uzak Şehir

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:08 İstiklal Marşı

        07:10 Kalk Gidelim

        08:50 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        13:50 Vefa Sultan

        15.30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:15 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        21:00 Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

        23:00 Vefa Sultan

        01:40 Gönül Dağı

        02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:40 Sahur Bereketi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Gerzek Şaban

        21:45 Eyvah Eyvah

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Adalet

        22:45 Adalet

        01:30 Sahipsizler

        04:00 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 A.B.İ.

        02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:20 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        02:30 Sahtekarlar

        04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:30 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
