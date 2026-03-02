Kanalların 2 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün ekrana gelecek program, dizi, film, yarışma ve maç gibi yapımlar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacakken Türkiye-Sırbistan maçı heyecanı TRT 1’de yaşanacak. Peki Hhaftanın ilk gününde televizyonda başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 2 Mart Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...