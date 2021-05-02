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2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 4.788.700'e yükseldi. 39.737 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

2 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

1 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

1 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 373 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 817 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 373 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 504’e yükseldi. Toplamda 47 milyon 504 bin 193 test yapıldı. Bugün yapılan 242 bin 194 testten, 28 bin 817 yeni vaka sayısı, 2 bin 615 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 849 bin 408, bugün iyileşen 81 bin 302 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 405 bin 199’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 525 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 152 milyon 606 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 201 bini, iyileşenlerin sayısı 129 milyon 873 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 116 bine, Hindistan'da 19 milyon 543 bine, Brezilya'da 14 milyon 665 bine ve Fransa'da 5 milyon 616 bine ulaştı.

Dünya genelinde salgına karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 110 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını bildirdi.

ABD'de salgın nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının 400 bini geçtiği Hindistan'da Yüksek Mahkeme, salgın yönetimindeki aksaklıklara yönelik eleştiriler nedeniyle internet ve sosyal medya platformlarına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetti.

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde hastanede çıkan yangında Kovid-19 tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Lemoyne, 9 Haziran'dan itibaren ülkeye turist kabul etmeye başlayacaklarını belirtti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirler protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs'ı bahane ederek salgın kısıtlamalarını protesto eden gruba polis müdahalede bulundu.

Karadağ'ın Çin'den aldığı 201 bin 200 doz Sinopharm aşısı başkent Podgorica'ya ulaştı.

Bangladeş, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeye salgın nedeniyle getirilen seyahat yasağını sonlandırdı.

Filistin Halk Komitesi, İsrail ablukası ve salgın tedbirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 300 binden fazla işçinin işsiz kaldığını açıkladı.

Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon doz daha aşı için anlaştı.

Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan yola çıkan bir yolcu gemisi, bir yolcunun Kovid-19 olduğunun ortaya çıkması üzerine limana geri döndü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgınla mücadelede 3 Mayıs'tan itibaren uygulanacak yeni tedbirler açıklandı.

Suriye’nin kuzeyinde, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) gönderilen aşıların uygulanmasına başlandı.

Mısırlıların genellikle nehir ve deniz kıyılarında kutladıkları Bahar Bayramı (Şem en-Nesim) etkinliklerinin bu yıl salgın nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünya genelinde kadınların geçen yıl salgın nedeniyle 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadığının tahmin edildiğini açıkladı.

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