2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü etkinliklerinde partiye katılan milletvekili ve belediye başkanlarını duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. İşte AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının listesi...

Habertürk Giriş: 14.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:49 facebook

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