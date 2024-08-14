2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümü etkinliklerinde partiye katılan milletvekili ve belediye başkanlarını duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. İşte AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının listesi...
AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı düzenlendi.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verirken, 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
İşte AK Parti'ye katılan vekiller ve belediye başkanları;
Adana Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Mahmut Dal (Bağımsız),
Adana Feke Belde Belediye Başkanı Cömert Özen (Yeniden Refah Partisi),
Elazığ Arıcak Bükardı Belediye Başkanı Ali Açmaz (Bağımsız),
Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (Yeniden Refah Partisi),
Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir (İYİ Parti),
Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu (Yeniden Refah Partisi),
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu (Bağımsız),
Muş Bulanık Yoncalı Beldesi Belediye Başkanı Fehim Kaya (Yeniden Refah Partisi),
Muş Merkez Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez (Yeniden Refah Partisi),
Ordu Çaybaşı Beldiye Başkanı Mesut Karayiğit (Yeniden Refah Partisi),
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Rehahattin Şencan (Yeniden Refah Partisi),
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit (Bağımsız),
Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı (Bağımsız).
AK Parti'ye geçen milletvekilleri ise şöyle;
Seyithan İşsiz İstanbul Milletvekili (İYİ Parti)
Ahmet Ersagun Yücel İstanbul Milletvekili (İYİ Parti).
YRP BAŞKANI SİYASİ ŞANTAJ DEMİŞTİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, transfer haberlerine ilişkin olarak dün "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Milletimizin hür iradesiyle Yeniden Refah Partimizden seçilen Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar." açıklamasını yapmıştı.