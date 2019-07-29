2 milyar dolar yatırım alacak

Uber'in Uzak Doğulu rakibi Grab, dev bir yatırıma hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 5 yıl boyunca Endonezya'ya 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Söz konusu kaynak ise, SoftBank'in Grab'e yaptığı yatırımdan karşılanacak. Grab'in yatırım kararının, gelecek nesil ulaşım ağı, mobilite servislerini kapsadığı kaydedildi.

Singapur merkezli araç paylaşım uygulaması Grab, farklı karoser tiplerindeki araçlar ile söz konusu hizmeti verirken, aynı zamanda Asya'da kullanımı yaygın motosikletler ile ulaşıma aracı oluyor.

Şirket son olarak, gittikçe yaygınlaşan elektrikli scooter pazarına da girmesi ile biliniyor.

TOPLAM 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ALDI

SoftBank, Grab'e 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Bu yatırım ile birlikte, Grab'in SoftBank'ten aldığı toplam yatırım tutarı 3 milyar doları buluyor.

SoftBank CEO'su Masayoshi Son, Grab'e Endonezya'nın başkenti Jakarta'da ikinci bir şirket merkezi kurmak için yardım edeceklerini de bildirmişti.

Japon teknoloji devi SoftBank, son olarak kuracağı ikinci bir teknoloji fonu ile gündeme gelmişti.

Öte yandan, Uber'in Güney Asya operasyonlarını devralan Grab, Endonezya'ya da bugüne kadar 1 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda.

Nüfusu 250 milyonu aşan ülke, son yıllarda öne çıkan startupları ile dikkat çekiyor.