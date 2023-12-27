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        Haberler Magazin 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?

        Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?

        TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen gündem oldu. Oyuncu hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:27
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        Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili merak edilen: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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        YALÇIN DÜMER KİMDİR?

        1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Dümer'in mesleği oyunculuk ve sunuculuktur. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğlu olan isim, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra konservatuvara girmiş ve buradayken Şehir Tiyatroları'nda görev almıştır. Yalçın Dümen aynı zamanda Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.

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        YALÇIN DÜMER FİLMOGRAFİ

        1985: Yaz Bitti (Hakan)
        1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
        1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
        1988: Melodram (Ressam Koray)
        1989: Hoşçakal (Yavuz)
        1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
        1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
        1991: Mem-ü Zin (Memo)
        1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
        1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
        1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
        1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
        1993: Barışta Savaşanlar
        1993: Gecem ve Gündüzüm
        1993: Çok Özel İlişkiler
        1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
        1994: Zirvedekiler
        1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
        1995: Gökkuşağı (Metin)
        1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
        1995: Mirasyediler (Metin)
        1996: Anılardaki Sevgili
        1996: Yüzleşme (Melih)
        1996: Zühre (Metin)
        1996: Çılgın Badiler

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        1997: İlk Aşk (Metin)
        1998: Yaşama Hakkı
        1999: Can Dostum (Cem)
        1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
        2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
        2000: Paşa Baba Konağı
        2003: Umutların Ötesi
        2004: Şeytan Sofrası
        2005: Beşinci Boyut (Adem)
        2006: Anka Kuşu (Selman)
        2007: Kara Güneş
        2007: Hakkını Helal Et
        2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
        2008: Kar Düşerken
        2008: Kollama (Celal)
        2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
        2008: Sevgili Babam (Yaman)
        2009: IV. Osman (Mithat)
        2011: Kir (Komutan)
        2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
        2012: İki Günlük Hürriyet
        2013: Meçhul
        2014: Alev Oteldeki Cinayet
        2014: Başkanın Kızı
        2014: Kız Evliya

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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