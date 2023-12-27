Haberler Magazin 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?

Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne? TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen gündem oldu. Oyuncu hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Habertürk Giriş: 27.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:27 facebook

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yalçın Dümen'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili merak edilen: "Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yalçın Dümer mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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YALÇIN DÜMER KİMDİR? 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Dümer'in mesleği oyunculuk ve sunuculuktur. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğlu olan isim, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra konservatuvara girmiş ve buradayken Şehir Tiyatroları'nda görev almıştır. Yalçın Dümen aynı zamanda Amerika'da sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalışmıştır.