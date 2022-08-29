2'si polis 6 kişiyi yaraladı! Konserde bıçaklı dehşet!

İHA'da yer alan habere göre, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Hasbahçe Mesire Alanı’nda, edinilen bilgiye göre Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir kişi, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya başlayan zanlı, iki polis memuru yakalamak istedi. Saldırgan, kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.’nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen zanlı, konser alanından kaçmaya çalıştı.

LASTİĞE ATEŞ EDİLEREK ARAÇ DURDURULDU

Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖĞSÜNE 15 DİKİŞ ATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru T.K.’nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.’nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.’nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 38 kaydının olduğu ortaya çıktı. Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen saldırgan Hakan D.’ye “görevli memura mukavemet” ve ”kasten yaralama”, suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.