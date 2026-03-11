Canlı
        Haberler Gündem Güncel 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ’da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram kıyılmış Antep fıstığı imha edildi. Ürün sahibine de idari para cezası uygulandı

        Giriş: 11.03.2026 - 13:56
        2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram Antep fıstığı imha edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde, ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

        Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, etiket, fatura ve irsaliyesi bulunmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogram baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi.

        Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi. Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.

